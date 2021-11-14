THY'den öğretmenlere yurt içi uçuşlarda yüzde 20 indirim

Türk Hava Yolları (THY), düzenlediği özel kampanya kapsamında öğretmenler ve beraberinde seyahat edecek aile üyelerine yurt içi uçuşlarda yüzde 20 indirim uygulayacak.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, küresel havacılık tarihinin en büyük krizi Kovid-19 pandemisi nedeniyle gökyüzünden uzun bir süre ayrı kalan Türk Hava Yolları, başarılı geri dönüşünü misafirlerine sunduğu uçuş kampanyalarıyla taçlandırıyor. Bayrak taşıyıcı havayolunun 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel düzenlediği kampanyada, öğretmenler ve beraberinde seyahat edecek aile üyeleri yüzde 20 indirim ayrıcalığına sahip olacak. Kampanya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak görev yapan öğretmenler ve aileleri ile Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) bağlı üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri ve ailelerini kapsıyor. Yurt içi uçuşlarda geçerli indirimden yararlanmak isteyen öğretmenler 24 Nisan 2022'ye kadar satın alacakları biletler ile yine bu tarihe kadar yapacakları uçuşlarda yüzde 20 indirimli seyahat edebilecek. AA

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