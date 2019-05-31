"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

Ticaret savaşında gerilim yükseliyor

31 Mayıs 2019, Cuma 00:13
Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Cıng Hanhui, devlet başkanı Şi Cinping’in Rusya ziyareti öncesinde yaptığı basın toplantısında ABD’nin Çin’e yönelik ekonomik hamlelerine değindi.

ABD’nin Çin’e yönelik hamlelerinin ‘açık bir ekonomik terörizm’ olduğunu söyleyen Cıng, “Ticaret savaşına karşıyız, ancak ondan korkmuyoruz” dedi.  “Önceden planlanmış bu ticari çatışma açık bir ekonomik terörizm, ekonomik şovenizm ve ekonomik zorbalıktır” diyen Cıng, Çin’in ekonomik yaptırımlar uygulanmasına karşı olduğunu vurguladı ve “Ticaret savaşında kazanan yoktur. Bu ticaret çatışmasının aynı zamanda küresel ekonominin gelişmesi ve canlanması üzerinde ciddi bir olumsuz etkisi olacaktır” ifadelerini kullandı.  Bu arada, Çin Komünist Partisi de, iki ülke arasında uzun süre devam edeceği öngörülen bu çatışma ortamında yurtsever söylemlerini artırdı. Çin’in resmi haber ajanslarından Halkın Günlüğü’nde yayınlanan bir yazıda da, “Çin’in kendi gelişimini ve çıkarlarını korumak için yapabilecekleri konusunda ABD’yi uyarıyoruz. Demedi demeyin” ifadelerine yer verildi.

Etiketler: ticaret savaşı
Okunma Sayısı: 121
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fasıllar açılsın süreç hızlansın

    Buğdayda üretim düşecek

    Yeni askerlik sistemi kafaları karıştırdı

    Okuru aptal yerine koyuyorlar

    Seyahatname, biçilmiş bir kaftan

    Hakemler içinde en çok Cüneyt Çakır kazanıyor

    Zulme karşı mücadele çağrısı

    ABD'li yetkiliden İran'a tehdit

    245 gram doğan bebek taburcu oldu

    ABD’den bir S-400 tehdidi daha

    Lyon saldırganı IŞİD ile bağlantılı çıktı

    Adaletin küçüldüğü yerde zulüm büyüyor

    'Kadir gecesi inanç ve ahlakı kuşanmanın zamanıdır'

    İsveç'te bir belediyede 13 yaş altı öğrencilere başörtüsü yasağı

    Oslo'da görüşmeler tıkandı

    İşgalci 'işgalini' ihaleye açtı

    Putin: Yapay zeka alanında tekelleşen dünyayı yönetir

    'Sağlıklı Bayram Sofrası' için tavsiyeler

    Gidiş-dönüş biletleri tükendi: "Muazzam bir yoğunluk var"

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    20 Temmuz süreci
    Genel

    Yeni askerlik sistemi kafaları karıştırdı
    Genel

    Fasıllar açılsın süreç hızlansın
    Süleyman KÖSMENE

    Kadir Gecesi’nin kadrini bilmek
    Şükrü BULUT

    Zalim, vahşi ve de yüzsüz... (2)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Dünya zulüm endeksi
    Risale-i Nur'dan

    Bin aydan hayırlı gece
    Genel

    Buğdayda üretim düşecek
    M. Latif SALİHOĞLU

    Namık Gedik’i mânen öldüren zihniyet (2)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.