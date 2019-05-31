Ticaret savaşında gerilim yükseliyor

31 Mayıs 2019, Cuma 00:13
Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Cıng Hanhui, devlet başkanı Şi Cinping’in Rusya ziyareti öncesinde yaptığı basın toplantısında ABD’nin Çin’e yönelik ekonomik hamlelerine değindi.
ABD’nin Çin’e yönelik hamlelerinin ‘açık bir ekonomik terörizm’ olduğunu söyleyen Cıng, “Ticaret savaşına karşıyız, ancak ondan korkmuyoruz” dedi. “Önceden planlanmış bu ticari çatışma açık bir ekonomik terörizm, ekonomik şovenizm ve ekonomik zorbalıktır” diyen Cıng, Çin’in ekonomik yaptırımlar uygulanmasına karşı olduğunu vurguladı ve “Ticaret savaşında kazanan yoktur. Bu ticaret çatışmasının aynı zamanda küresel ekonominin gelişmesi ve canlanması üzerinde ciddi bir olumsuz etkisi olacaktır” ifadelerini kullandı. Bu arada, Çin Komünist Partisi de, iki ülke arasında uzun süre devam edeceği öngörülen bu çatışma ortamında yurtsever söylemlerini artırdı. Çin’in resmi haber ajanslarından Halkın Günlüğü’nde yayınlanan bir yazıda da, “Çin’in kendi gelişimini ve çıkarlarını korumak için yapabilecekleri konusunda ABD’yi uyarıyoruz. Demedi demeyin” ifadelerine yer verildi.
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