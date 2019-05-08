TL Yüzde 14 değer kaybetti

Hafta başında 6 seviyesini aşan kur İstanbul’da seçimlerin yenileneceği kararıyla yükselişini hızlandırdı.

İstanbul’da yeniden seçim kararıyla sert yükselen Dolar/TL düne de artışla başladı. Önceki gün 6.1982’ye kadar yükselen kur günü 6.15’te tamamladı. Kur dün sabah da en yüksek 6.1849’u gördü. Euro yüzde 0.5 artışla 6.92’de, sepet kur 6.55’e yükseldi. Bloomberg HT’nin aktardığı habere göre, yıl başından bu yana TL’nin dolar karşısında değer kaybı yüzde 14’ü aştı. Lira böylece sene başından beri Arjantin pesosundan sonra en çok değer kaybeden 2. gelişen ülke para birimi oldu.

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