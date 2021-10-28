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28 EKİM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

TMO, yerliye 1750 lira, yabancıya 3 bin 180 lira ödüyor

28 Ekim 2021, Perşembe 22:03
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu yıl, yerli üretici için taban fiyatını 1750 lira olarak açıkladığı arpayı, yurtdışından 3 bin 180 liraya ithal eden TMO’yu ve ülkemizin arpa açığını önce yüzde 6, sonra da yüzde 30 olarak öngören TÜİK’i sert sözlerle eleştirdi.

Gürer, ülkemizde yerli çiftçinin canına okuyan AKP iktidarının, yurtdışındaki çiftçileri zengin etmeye devam ettiğini belirtti. TMO’nun çiftçimize bu yıl, arpa taban fiyatını  ton başına 1.750 lira olarak açıkladığını hatırlatan Gürer, “Yurt dışından son ithal edilen arpa alım ihalesinde ise ton fiyatı 3.180 liradan yapıldı. Ülkemiz çiftçisinin iki katı yabancı çiftçinin arpasına para ödüyoruz” dedi.

Ankara - Adnan Solmaz

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