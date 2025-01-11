TMSF, şirketlere kayyım olarak atanabilecek

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Teklifte, en düşük emekli aylığının 14 bin 469 TL’ye yükseltilmesi de yer alırken, TMSF’YE ilişkin verilen yetkilerin genişletilmesi de gündeme getiriliyor.

Buna göre TSMF, terör suçlamasıyla şirketlere veya malvarlığı değerlerine kayyım atanmasına karar verildiği takdirde 5 yıl süreyle kayyım olarak atanabilecek. Öte yandan EÜAŞ, TETAŞ’ın taraf olduğu mevcut sözleşmeler kapsamında imzalanmış enerji alış ve satış anlaşmalarını yürütebilecek. Teklifle, Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun’un adı “Devlet Denetleme Kuruluna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun” olarak değiştiriliyor, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan denetçilerin görev ve yetkilerine ilişkin diğer hükümler Kanun’a ekleniyor.? AA

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