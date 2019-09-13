Tofaş'tan 'üretimde revize' açıklaması

Üretime ara vereceği iddia edilen Tofaş'tan açıklama geldi. Açıklamada "Hafif aşağı yönlü revize yapılması uygun görülmüştür" dendi.

Ekim ve Kasım ayında çalışma sürelerini ve üretim sayısını azaltacağı yönünde çıkan haberlere Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.’den yanıt geldi.

Dünya'dan Esra Özarfat'ın haberine göre Tofaş’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Basın-yayın organlarında, şirketimizin çalışma sürelerini ve üretim adetlerini önemli ölçüde azaltacağı yönünde haberler çıkmıştır.

Planlanan mevcut üretim takvimimize göre yıl sonu üretim beklentimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde 31 Temmuz 2019'da faaliyet raporumuzda paylaşılan 2019 yılına ilişkin beklentilere paralel olup, Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte herhangi bir gelişme bulunmamaktadır.

İşbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır.”

'HAFİF AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE YAPILMASI UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR'

Tofaş’ın 31 Temmuz’da KAP’ta paylaştığı faaliyet raporunda pazar beklentileriyle ilgili şu bilgiler verilmişti:

“İç pazarda ÖTV teşviklerinin haziran sonu itibariyle uzatılmamış olması ve sonrasında talep üzerinde gözlemlenmeye başlanan ilave negatif etki sebebiyle, 2019 yılına ilişkin ileriye dönük yurtiçi hafif araç pazarı beklentilerimiz aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

Yenileme ve modernizasyon yatırım harcamalarımız tekrar gözden geçirilmiş olup, 2019 yılı için yapmayı planladığımız yatırım miktarında hafif aşağı yönlü revizyon yapılması uygun görülmüştür. Egea ailesi için daha önce açıklamış olduğumuz facelift yatırımı ile ilgili bir revizyon söz konusu değildir.”