Tofaş tekrar ziyarete açıldı

Tofaş fabrikası 24 Ocak itibarıyla yeniden halkın ziyaretine açıldı.

Tofaş, 2017 yılında başladığı ve 2020 yılında salgın nedeniyle mecburi ara verdiği halka açık Fabrika Gezileri’ni yeniden başlattı. Sahip olduğu AR-GE ve üretim yetkinlikleri, üretim çeşitliği ile küresel ölçekte örnek fabrikalardan biri olan Tofaş’ın, halka açık fabrika gezisi ile kalıp, pres, gövde ile montaja kadar tüm süreçler, üretim sırasında sesli rehber eşliğinde izlenebiliyor. Böylelikle, ziyaretçiler bir aracın üretiminin baştan sona tüm evrelerini görme imkanına sahip oluyor.

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