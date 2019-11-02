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TOKİ'nin 24 ilde 1936 konutu alıcılarını bekliyor

02 Kasım 2019, Cumartesi 15:55
TOKİ tarafından açık satış yöntemi ile 24 ilde satışa sunulan bin 936 konut için başvurular devam ediyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından açık satış yöntemiyle satışa sunulan konutlar için başvurular devam ediyor. 24 ilde bin 936 konut başvuru önceliğine göre satılacak.

Edinilen bilgiye göre, TOKİ'nin açık satışla vatandaşa sunduğu, projelere göre farklılık gösteren konutların fiyatları 83 bin liradan, taksitleri ise 348 liradan başlıyor.

Kurasız ve başvuru önceliğine göre satılan konutlar için vatandaşlar son başvuru tarihine kadar ilgili bankalara müracaat ederek, konut sahibi olabilecek.

Ankara, Bolu, Çanakkale, Kayseri, Malatya, Şanlıurfa'nın arasında yer aldığı 24 ilde bin 936 konut başvuru önceliğine göre satılacak.

Balıkesir 252, Bolu Mudurnu 246, Hatay 227, Ankara Kuzeykent 212, Ankara Mamak Altıağaç-Karaağaç 195 en fazla açık satışta konut olan iller arasında yer alıyor.

Ayrıca, Samsun Vezirköprü'de 264 konut kura yöntemiyle, Kırşehir'de 53, Konya'da ise 2 konut pazartesi günü açık satış yöntemiyle satışa sunulacak.

Başvuru şartları

TOKİ'nin dar gelirli vatandaşlara yönelik satışa sunduğu 2+1 konutlara başvuracak vatandaşların, konut sahibi olmaması, daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması ve 25 yaşını doldurması gerekiyor.

Ayrıca başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet etmesi veya il nüfusuna kayıtlı olması ve aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5 bin 500 liradan fazla olmaması isteniyor.

Orta gelirli vatandaşlara yönelik satışa sunulan 3+1 nitelikli konutlara başvuru yapmak isteyen vatandaşlarda ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma ve 18 yaşını doldurma şartları aranıyor.

Konutlar niteliklerine ve bulunduğu illere göre yüzde 10, yüzde 12, yüzde 15, yüzde 20 ve yüzde 25 peşinat bedeli ile 96,108, 120, 156, 180 ve 240 ay vade seçenekleri ile satılıyor.

Konut satış fiyatları, taksit tutarları ve başvuru şartlarının ayrıntıları TOKİ'nin internet sayfasında yer alıyor.

AA

Etiketler: toki
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