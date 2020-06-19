Toprağa uygun ürün ekilmeli

Duru Bulgur, 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü kapsamında yaptığı açıklamada, “Topraklarımızı çölleşmeden korumak için kıraç arazilere uygun ürünler yetiştirmeliyiz” dedi.

Bulguru sofralara en sağlıklı haliyle kazandırmayı ve tüm dünya mutfaklarına sokmayı hedefleyen Duru Bulgur, her 17 Haziran’da kutlanan Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü nedeniyle tüm Türkiye’ye “Toprağımızı korumak için araziye uygun ekim yapılmalı” çağrısında bulundu. Ülkemiz topraklarını çölleşme tehlikesinden korumak için kıraç arazi yapısına uygun buğday yetiştirmenin önemine işaret eden Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı Emin Duru, “Türkiye’de çölleşme sahalarının oluşumuna sebep olarak; toprak erozyonunu, yarı kurak iklim şartlarının etkili olduğu alanlarda hatalı arazi kullanımını ve hatalı tarım uygulamalarını, yanlış sulama teknikleri sonucu tuzlanmayı, bitkilerin yetişmesini engelleyen tuzlu, jipsli ve aşırı alkali reaksiyon gösteren ana materyalleri, ormansızlaşmayı, aşırı otlatmayı ve üst toprağın kirlenmesini sayabiliriz” diye konuştu.

ANIZ YAKMAK TOPRAĞA ZARAR

Emin Duru, çiftçilerin aşırı sulama, ürün yetiştirme şekli, anız yakma gibi yanlış tarım uygulamalarının da toprağın yapısal ve fiziki, kimyasal özelliklerine zarar verdiğini unutmamak gerektiğine dikkat çekerek, “Bütün bu nedenler göz önünde bulundurulduğunda kurak arazi yapısına, kıraç arazilere uygun ürünler yetiştirilmesi zorunlu hale geliyor. Ayrıca anız yakma konusu da önemli. Birçok önleme ve cezai yaptırımlara rağmen dünyada her yıl 12 milyon hektar verimli toprak yani 20 milyon ton tahıl üretilecek alan anız yakma nedeniyle yok oluyor. Eğer sürdürülebilir bir tarım hedefliyorsak tarım yapılan arazilerde telafi edilemez değişiklikleri önlemeliyiz. Ekilebilir alanlarımızı daha iyi değerlendirmek ve besin değeri yüksek daha fazla ürün elde etmek zorundayız” dedi.