TÜİK’e göre işsizlik düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eylül ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK, Eylül ayı işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 70 bin kişi azalarak 3 milyon 794 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 45,8 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 426 bin kişi artarak 29 milyon 254 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puanlık artış ile yüzde 45,8 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK YÜZDE 21,5 OLDU

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 21,5, istihdam oranı yüzde 32,7 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 21,5, istihdam oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 32,7 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 41,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,3 puan (147 bin kişi) azaldı.

İstanbul - anka