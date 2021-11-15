TÜİK’e göre Tarım-ÜFE % 23 artmış

Türkİye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) aylık yüzde 1,68, yıllık ise yüzde 23,10 artmış.

Üretim yapan çiftçinin her kalemde yüzde yüzleri geçen artışlardan şikâyetine karşın bu ÜFE rakamının çıkması şaşkınlığa sebep oldu. TÜİK, Ekim ayına ilişkin Tarım-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre. Tarım-ÜFE’de, bir önceki aya göre yüzde 1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,92, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,10 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,06 artış gerçekleşti. Sektörlerde bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,65, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,22 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 0,15 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,28 artış, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,10 artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,02 azalış gerçekleşti.

İstanbul - anka