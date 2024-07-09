TÜİK’in fiyat oyunu

Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Nisan 2022’den bu yana hesaplama için kullandığı maddelerin fiyatlarını açıklamayı durdurduğunu belirterek, “Mevcut durumda fiyat değişimleri ve ağırlıklar ana harcama grupları itibarıyla açıklanıyor. TÜİK madde fiyatlarını vermediği gibi her bir madde için fiyat değişimini de gizliyor” diye yazdı.

TÜİK’in “Kamuoyu yanlış yorumluyor ve bu da yanlış anlamalara yol açıyor” gerekçesine Nisan 2022’den sonra açıklamayı durdurduğu 100 kalem malın güncel fiyatı ortaya çıktı. Rakamlar şaşırttı. İşte o rakamlardan bazıları: Ev kirası 5.845 TL. Uzman doktor muayenesi 34 TL. Çay-Kahve servisi 18 TL. Ekmek arası döner 77 TL. Zeytinyağı 114 TL. Zeytin 134 TL. Beyaz peynir 147 TL. Krem peynir 167 TL. İnternet faturası 205 TL. Cep hattı faturası 206 TL. Kaşar peyniri 232 TL. Aylık yurt ücreti 457 TL. Ev taşıma ücreti 9.618 TL. Haber Merkezi

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