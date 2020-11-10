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10 KASIM 2020 SALI - YIL: 51

TÜİK, işsizlik rakamlarını açıkladı

10 Kasım 2020, Salı 11:34
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik oranı yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşirken, işsiz sayısı da 4 milyon 194 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 456 bin kişi azalarak 4 milyon 194 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,8 puanlık azalışla yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti.

Tarım dışı işsizlik oranı ise 1 puanlık azalışla 15,7 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,3 puan azalarak yüzde 26,1 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda da 0,8 puan düşüşle yüzde 13,5 olarak belirlendi.

İstihdam oranı

İstihdam edilenlerin sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 975 bin kişi azaldı ve 27 milyon 554 bin kişiye geriledi. İstihdam oranı da 2,4 puan azalarak yüzde 43,9 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 314 bin, sanayide 91 bin, hizmette 717 bin kişi azalırken, inşaatta 147 bin artış gösterdi. İstihdam edilenlerin yüzde 19,2'si tarım, yüzde 19,8'i sanayi, yüzde 6,2'si inşaat, yüzde 54,7'si hizmet sektöründe yer aldı.

İş gücüne katılma oranı 

İş gücü, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 431 bin azalarak 31 milyon 749 bin kişi, iş gücüne katılma oranı da 3,3 puanlık azalışla yüzde 50,6 oldu.

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların, toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 3,2 puan azalışla yüzde 32,9 olarak kaydedildi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bu dönemde 2,8 puan düşerek yüzde 20,6'ya geriledi. 

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam 

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik, ağustosta bir önceki döneme göre 0,3 puan azalarak yüzde 13,2 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 78 bin kişi azalarak 4 milyon 101 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,4 puan artarak ağustosta yüzde 43 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 280 bin kişilik artışla 26 milyon 952 bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,2 puan yükselerek ağustosta yüzde 49,5'e ulaştı. İş gücüne katılan sayısı 202 bin kişi artarak 31 milyon 53 bin kişiyi buldu. 

Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 22 bin, sanayide 106 bin, inşaatta 9 bin, hizmette 144 bin kişi arttı.

AA

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