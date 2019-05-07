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7 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

Tüketici hakem heyetlerine şikayette 'perakende ticaret' birinci

07 Mayıs 2019, Salı 13:25
Tüketici hakem heyetlerince yılın ilk 4 ayında 191 bin 18 başvuru karara bağlanırken, bu başvuruların yüzde 63'ü tüketiciler lehine sonuçlandı.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren tüketici hakem heyetlerince yılın ilk 4 ayında 191 bin 18 başvuru karara bağlanırken, bu başvuruların yüzde 63'ünde tüketiciler haklı bulundu. En fazla şikayetin geldiği sektör 83 bin 832 başvuruyla "perakende ticaret" oldu.

Nisan sonu itibarıyla tüketici hakem heyetlerince 191 bin 18 başvuru karara bağlandı. Başvuruların yüzde 63'ü tüketicilerin lehine, yüzde 37'si aleyhine sonuçlandı.

Başvuruların sektörlere göre dağılımına bakıldığında, 83 bin 832 müracaatla "perakende ticaret"in başı çektiği görüldü. "Finansal hizmetler" sektörüne yönelik 51 bin 422, "abonelik hizmetleri"ne ilişkin 23 bin 294, "ulaşım, sağlık, eğitim hizmetleri" sektörü için 5 bin 840 ve "turizm hizmetleri"ne yönelik bin 264 şikayet alındı. "Diğer" sektörlere ilişkin 22 bin 707 başvuruyla beraber tüketici hakem heyetlerine yaklaşık 170 milyon lira tutarında 188 bin 359 başvuru yapıldı. Geçmiş dosyalarla birlikte yılın ilk 4 ayında karara bağlanan başvuruların sayısı 191 bini geçti.

AA

Etiketler: perakende ticaret, tüketici hakem heyetleri
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