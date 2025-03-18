Tüketiciler de adalet istiyor

Tüketici Haklar Derneği (THD) Genel Başkanı Ergün Kılıç, tüketicilerin Anayasa tarafından güvence altına alınmış temel haklarının korunmasını ve sosyal adaletin sağlanmasını talep etiklerini belirterek, “Devlet, vatandaşlarının insanca yaşayabileceği ekonomik ve sosyal koşulları oluşturmakla yükümlüdür. Ancak günümüzde milyonlarca emekli, asgari ücretlere sabit gelirli çalışanlar açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi verirken, ekonomik kaynaklar ve fırsatlar adaletsiz bir şekilde dağıtılmaktadır” dedi.

Devlet tasarrufu unuttu Gelir dağılımındaki adaletsizliklerin giderilmesi, temel ihtiyaçların herkes için erişilebilir hale getirilmesi için etkin politikalar üretmesi ve derhal çözüm üretilmesi gerektiğini söyleyen Kılıç, “Açlık ve yoksulluk sınırının altında gelire sahip vatandaşlar için sosyal destek güçlendirilmeli, asgari ücret insanca yaşam koşullarına uygun şekilde yeniden belirlenmelidir” dedi. Ankara - Adnan Solmaz

Okunma Sayısı: 303

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.