Tüketiciyi e-ticaretten soğutan 10 sebep

TİCİMAX E-TİCARET SİSTEMLERİ KURUCUSU CENK ÇİĞDEMLİ, SIK YAPILAN VE VATANDAŞI ONLİNE ALIŞ VERİŞTEN SOĞUTAN HATALARI 10 MADDEDE SIRALADI.

Aslan Özdemir - İSTANBUL

E-tİcaret 2020’de hızlı büyüdü ancak vatandaş profesyonel çalışmayan e-ticaret sitelerinden dolayı alışveriş yaptığına pişman olabiliyor. Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, sık yapılan ve vatandaşı online alış verişten soğutan hataları 10 maddede sıraladı. E-ticaret kullanıcılarını bezdiren bu hataların genel olarak sektörü de etkilediğini aktaran Çiğdemli, “Teknoloji, altyapı kadar müşteri deneyimi de önemli. Çağımız hız çağı. Dijital dönüşümün başat sektörlerinden biri olan e-ticarette hız daha da önemli hale geliyor. Altyapıdan kargo süreçlerine kadar her aşamada hız, müşteri deneyiminin belirleyicisi oluyor” dedi.

SÜREKLİ BİLDİRİM GÖNDERMEK: Bir e-ticaret sitesinin yapabileceği en hatalı davranışlardan biri, cep telefonu numaralarına devamlı mesaj atmak olacaktır. Potansiyel müşterinin alış veriş yapacağı varsa da sizden rahatsız olduğu için asla alış veriş yapmayacaktır.

KAOTİK ARAYÜZ: E-ticaret sitesi kaotik bir temaya sahipse, hey yerden pop-up’lar, renkli kutular çıkıp duruyorsa, kullanıcı hiçbir şey satın almadan siteden çıkacaktır.

GEREKSİZ BİLGİ TALEBİ: Alış veriş adımlarında formu ne kadar uzatır ve gereksiz bilgi isterseniz müşteriyi o kadar çok bezdirirsiniz. Bir e-posta adresi, cep telefonu, şifre ve adres bilgisi yeterlidir.

KÖTÜ KARGO: Kargo ücretleri ne kadar yüksek ve kargo hizmeti ne kadar kalitesizse müşterinin sitenizden ikinci kez alış veriş yapma ihtimali o kadar düşer.

KALİTESİZ FOTOĞRAF: Ürün fotoğrafının çok küçük olması, üzerinde oynanarak gerçek ürünle alakasız hale getirilmiş olması, satılan ürün yerine daha kaliteli bir benzerinin fotoğrafının konulması sahtekârlıktır ve kullanıcıları e-ticaretten tamamen soğutur.

ÖZENSİZ ÜRÜN AÇIKLAMASI: Ürün açıklamaları detaylı olmalı, ancak en önemli bilgiler ilk üç cümlede aktarılmış olmalıdır. Çünkü çoğu insan uzun açıklamaları okumak istemez. Ancak okumak isteyen detaycılar için de özenli bir açıklama yazısı hazırlanmalı.

YANLIŞ REKLÂMLAR: Müşterinizi doğru entegre edilmemiş reklâmlarla da bezdirirsiniz.

ÇALIŞMAYAN BUTONLAR: Çalışmayan ve yanlış yönlendirilen butonlar da en etkili bezdiricilerdendir.

ULAŞILAMAYAN MÜŞTERİ HİZMETLERİ: Kullanıcı müşteri hizmetlerinden bilgi almak isteyip de ulaşamazsa, yaptığı alış veriş hakkında sorgulama yapamazsa siteye olan güveni sarsılır.

BELİRSİZ İADE POLİTİKASI: İnternetten alış verişin en önemli kuralı, sitelerin bir iade politikası olmasıdır. Kullanıcı, ürünü iade etme hakkı olduğuna dair mutlaka bilgilendirilmelidir.