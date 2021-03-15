Türk çayı ihracatı 3,1 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'den yılın ilk iki ayında çay ihracatı, 3 milyon 133 bin 816 dolar kazandırdı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, Ocak-Şubat 2021'de 72 ülkeye 785 ton çay ihraç edildi. Söz konusu ihracattan 3 milyon 133 bin 816 dolar gelir sağlandı.

Belçika, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri en fazla çay dış satımı yapılan ülkeler oldu. Türkiye'den yılın ilk iki ayında Belçika'ya 1 milyon 308 bin 677, Almanya'ya 300 bin 244 ve Amerika Birleşik Devletleri'ne de 233 bin 972 dolarlık çay satıldı.

Geçen yıldan farklı olarak Avusturya, Lübnan, Romanya, Kırgızistan, Uganda, Moğolistan, Cezayir, Hırvatistan, Mısır, Gabon, Yeni Zelanda, Liberya, Bahreyn, Paraguay, Benin, Filipinler, Bahamalar, Moritanya, Panama, İspanya, Sırbistan ve Senegal'e de bu dönem çay gönderildi.