Turkish Cargo dünyada ilk dörde girdi

Turkish Cargo, uluslararası kargo bilgi sağlayıcısı "World Air Cargo Data"nın (WACD) haziran ayı verilerine göre dünyanın en iyi 20 hava kargo şirketi arasında dördüncü sırada yer aldı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en hızlı gelişen hava kargo markalarından biri olan Turkish Cargo, geniş hizmet yelpazesini ve operasyonel kabiliyetlerini Türkiye'nin eşsiz coğrafi avantajlarıyla birleştirerek başarı çıtasını her geçen gün yükseltmeye devam ediyor.

WACD verileri hava kargo pazarının yüzde 6,9 daraldığını gösterirken, Turkish Cargo'nun pazar payı yüzde 4,8 olarak gerçekleşti. Turkish Cargo, bu başarısıyla WACD listesinde dördüncü sıraya yükseldi.

"En iyi 3 hava kargo markasından biri olma hedefimizi gerçekleştireceğiz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Turkish Cargo'nun sergilediği bu başarının, Türkiye'yi hava kargo sektöründe dünyanın merkezi konumuna taşımak için ne kadar kararlı oldukları gösterdiğini belirtti.

Bolat, "Bununla birlikte jeopolitik konumumuz ve altyapı imkanlarımız da hava kargo sektöründe ülkemizi daha önemli bir oyuncu konumuna taşıyacak. Böylece 2025 yılında en iyi 3 hava kargo markasından biri olma hedefimizi planladığımız şekilde gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.