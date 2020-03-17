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17 MART 2020 SALI - YIL: 51

Türkiye 69 ülkeye domates salçası ihraç etti

17 Mart 2020, Salı 12:32
Türkiye'den ocak-şubat aylarında 69 ülkeye domates salçası ihraç edildi.

Uludağ İhracatçı Birliklerinden (UİB) alınan bilgiye göre, Türkiye'nin bereketli topraklarında üretilen domateslerden yapılan salçanın ihracatında yılın ilk iki ayında geçen yılın ocak-şubat dönemine kıyasla yüzde 12,3 artış oldu.

Türkiye'den bu dönemde 69 ülkeye 26 milyon 631 bin dolarlık ürün gönderildi.

Salça ihracatçıları, en fazla dış satımı Irak'a yaptı. Bu ülkeye ihracat geçen yılın ilk iki ayına göre yüzde 7 yükselerek 16 milyon 714 bin dolardan 17 milyon 895 bin dolara yükseldi. Irak'a ihracat, toplam dış satımın yüzde 67'sini oluşturdu.

Irak'ın ardından en fazla ihracat Japonya'ya gerçekleştirildi. Japonya'ya dış satım, 2 milyon dolardan 1,8 milyon dolara geriledi.

İhracatta üçüncü sıradaki Almanya'ya dış satım ise yüzde 64 arttı. Bu ülkeye ihracat 947 bin dolardan 1 milyon 554 bin dolara çıktı.

AA

Etiketler: Türkiye, domates, ihraç
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