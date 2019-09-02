Türkiye 9 aydır slumpflasyonu yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Türkiye ekonomisi 2019’un ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.5 daraldı.

Çeyreklik bazda yüzde 1.2 büyüyen Türkiye ekonomisi teknik olarak resesyonda sayılmasa da ekonomist Mahfi Eğilmez, ülkede 9 aydır slumpflasyon yaşandığına dikkat çekti. Büyüme/küçülme verilerinin açıklanmasının ardından kişisel Twitter hesabından yaptığı yorumda Eğilmez, “Son 1,5 yılın çeyrekler bazında büyüme ve enflasyon oranlarına göre çizilmiş aşağıdaki grafik bize Türkiye’nin 2018 yılının son çeyreğinden bu yana (9 aydır) slumpflasyonu yani yüksek enflasyon ve küçülmeyi bir arada yaşadığını gösteriyor” dedi.

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