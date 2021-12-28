Türkiye 93 ülkeye tohum ihraç ediyor

Tohum sektörü, üretimini son 20 yılda 8 kat artırdı. 93 ülkeye tohum ihraç eden Türkiye, geçen yıl 190 milyon dolar gelir elde etti.

Geçen yılın rakamlarına göre tohum ihracatı 190 milyon dolar, ithalatı ise 170 milyon dolar civarında gerçekleşti. Türkiye, bu alanda ihracat fazlası verir hale geldi. Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Üyesi olan Hacı Ömer Güler, tohum sektörünün üretimini son 20 yılda 8 kat artırdığını söyledi. Sektörün sürekli gelişme kaydettiğini belirten Güler, "Tohumda 93 ülkeye ihracat yapan ülke haline geldik. Bugün bütün bitkisel ürünleri de içine katarsanız ithalatı karşılamada yüzde 80-85'lere kadar geldik" dedi. Bunun yeterli olmadığını vurgulayan Güler, özellikle patates, ayçiçek, mısır ve pancarda eksikliklerin bulunduğunu açıkladı.

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