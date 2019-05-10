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Türkiye Emekliler Derneği: Emekli ikramiyeleri en az yüzde 26 artırılsın

10 Mayıs 2019, Cuma 12:10
Türkiye Emekliler Derneği, Kurban ve Ramazan bayramlarında emeklilere verilen 1000 liralık ikramiyenin yüksek enflasyon karşısında eridiği gerekçesiyle ikramiyelerin en az yüzde 26 oranında artırılmasını istedi.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), Kurban ve Ramazan bayramlarında emeklilere verilen 1000 liralık ikramiyenin yüksek enflasyon karşısında eridiği gerekçesiyle ikramiyelerin en az yüzde 26 oranında artırılmasını talep etti.

TÜED Genel Başkanı Ergün, yaptığı açıklamada, dini bayramlar öncesi emeklilere ikramiye verilmesini uzun yıllardır dile getirdiklerini anımsatarak, bu taleplerini hükümetin geçen yıl hayata geçirmesinin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Kurban ve Ramazan bayramlarında geçen sene 1000'er lira olarak verilen ikramiyelerin yüksek enflasyon nedeniyle değer kaybına uğradığını ifade eden Ergün, şunları söyledi:

"2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'ndaki düzenlemeyle birçok ödeme yıllık bazda yüzde 26 artırıldı. Emeklilerimiz için büyük önem taşıyan ikramiyelerin de bu kapsamda iyileştirilmesi gerekmektedir. İkramiyelere en az yüzde 26 oranında yapılacak artış, emeklilerimiz için yeni bir bayram müjdesi olacaktır."

"İKRAMİYELER, ARTIŞ SİSTEMİNE ENDEKSLENMELİ"

Bayram ikramiyeleri ile emeklilerin bayramları maddi anlamda daha az buruk geçirdiğini dile getiren Ergün, ikramiyelere yapılacak artıştan, başta küçük esnaf olmak üzere herkesin nasipleneceğini vurguladı.

Ergün, her bayram öncesi hükümetten ikramiyelerine artış yapmaları çağrısında bulunmak istemediklerini, ikramiyelere yapılacak artışların sistemli bir şekilde belirlenmesi gerektiğini belirterek, "Gelir ve aylıklarla birlikte her yıl artan sosyal yardımlar gibi emekli bayram ikramiyeleri de bir artış sistemine endekslenmelidir" dedi.

 

NTV

Etiketler: emekli ikramiyesi, TÜED
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