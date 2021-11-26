Türkiye'nin elektrik üretiminde artış

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 artışla 26 milyon 725 bin 285 megavatsaat oldu. Üretimde en büyük pay yüzde 40,4 ile doğal gaz santrallerinin oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) eylül ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 40,4'ü doğal gaz santralleri, yüzde 15,7'si ithal kömür santralleri, yüzde 14,3'ü linyit santralleri ve yüzde 10,7'si hidroelektrik santrallerinden sağlandı. Bu kaynakları sırasıyla rüzgar, jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit, güneş ve fuel-oil izledi. Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 1,8 artarak 22 milyon 422 bin 292 megavatsaat oldu. Tüketimin yüzde 42,6'sı sanayi, yüzde 25,6'sı ticarethane ve yüzde 23,1'i mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Tarımsal sulamanın payı yüzde 6,7, aydınlatmanın payı ise yüzde 2 olarak kayıtlara geçti.

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