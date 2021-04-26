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26 NİSAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Türkiye'nin ilaç sektörü ihracatında Güney Kore ilk sırada

26 Nisan 2021, Pazartesi 10:00
Türkiye ilaç ve eczacılık ürünleri sektörünün ihracatı 2020'de yıllık bazda yüzde 26,8 artarak 1,9 milyar dolara ulaşırken, en fazla satış yapılan ülke Güney Kore oldu.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ilaç ve eczacılık ürünleri ihracatı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da etkisiyle arttı.

Son dönemde stratejik önemi vurgulanan ilaç sektörü, dünyada en yüksek katma değer sağlayan sektörler arasında yer alıyor.

Demografik değişimler ve hastalıkların da etkisiyle son yıllarda hızlı bir büyüme sürecine giren sektör, dünyada üçüncü büyük sektör konumunda bulunuyor.

International Trade Center verilerine göre, dünya ilaç ithalatı, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 5,1 artarak 694,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Dünya ilaç ithalatında önde gelen ülkeler ise ABD, Almanya, Belçika, Çin, Hollanda ve İsviçre oldu.

Türkiye, 2019'da ilaç ithalatçısı ülkeler arasında yüzde 0,7'lik payla 22'nci sırada yer aldı.

İlk sırada tedavide ve korunmada kullanılan ilaçlar var

Türkiye'nin ilaç ve eczacılık sektörü ihracatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 26,8 artışla 1 milyar 849 milyon 658 bin dolara yükseldi.

İhracat ürün grubu bazında incelendiğinde, ilk sırada 1,1 milyar dolarla tedavide ve korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar yer aldı. Bunu 652,4 milyon dolarla insan ve hayvan kanı, serum, aşı, toksinler ve 42,6 milyon dolarla eczacılık eşyası ve müstahzarları izledi.

Geçen yıl dış satımı en fazla artan ürün grubu ise yüzde 564,3 ile glikozitler oldu. Oransal artışta bu ürün grubunu yüzde 83,8 ile provitaminler ve vitaminler, yüzde 77,1 ile hormonlar takip etti.

Güney Kore ilk sırada

Türkiye'nin geçen yıl gerçekleştirdiği ilaç ve eczacılık ürünleri dış satımında 615,9 milyon dolarla Güney Kore ilk sırada yer aldı.

Güney Kore ile birlikte ihracatta ilk 15'te yer alan ülkeler, Irak, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Gürcistan, İran, İsviçre, Bulgaristan, Polonya, KKTC, Slovenya, Almanya, Suriye ve Arnavutluk oldu.

Bu ülkelere yapılan ihracat, sektörün toplam ihracatının yüzde 67,3'ünü oluşturdu.

Öte yandan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 2023 İhracat Stratejisi kapsamında ilaç ve eczacılık ürünleri sektörünün 2023 yılı hedefi 3,3 milyar dolar olarak belirlendi.

İthalat yaklaşık 5,4 milyar dolar düzeyinde

Türkiye'nin ilaç ve eczacılık sektörü ithalatı da 2020'de yıllık bazda yüzde 1,1 artışla 5 milyar 354 milyon 537 bin doları buldu.

Ürün grubu bazında ithalatta ilk sırada 2,4 milyar dolarla tedavide ve korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar yer aldı. Bunu 2,2 milyar dolarla insan ve hayvan kanı, serum, aşı, toksin ile antibiyotikler ve yaklaşık 184 milyon dolarla antibiyotikler takip etti.

Söz konusu dönemde ithalatta ilk sırayı Almanya aldı. Bu ülkeden gerçekleştirilen ithalat yıllık bazda yüzde 6,9 azalışla 1,1 milyar dolar oldu.

ABD'den 599,1 milyon dolarlık ve Güney Kore'den 541,5 milyon dolarlık ilaç ve eczacılık sektörü ithalatı yapıldı.

Türkiye'nin ilaç ithalatında ilk 15'te yer alan diğer ülkeler ise İtalya, Fransa, İsviçre, İrlanda, Çin, Danimarka, İngiltere, Belçika, Hindistan, İspanya, İsveç ve Brezilya oldu.

AA

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