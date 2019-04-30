‘Türkiye’nin kredi bağımlılığı diğer ülkelere uyarı’

Uluslararası Finans Enstitüsü’nden (IIF) Robin Brooks, Avrupa’nın 7. büyük ekonomisi olan Türkiye’nin gelişmesinin ağır bir şekilde borçlanmaya dayalı olduğunu hatırlatarak, bu durumun Kolombiya, Rusya, Endonezya ve Brezilya gibi kur volatilitesi açısından kırılgan ülkeler için de bir uyarı anlamına geldiği yorumunda bulundu.

Financial Times’daki Jonathan Wheatley imzalı haberde, yaklaşık yüzde 11 değer kaybeden Türk Lirası’nın bu yılın ‘en kıskanılmayacak siciline’ sahip olduğu kaydedilirken; TL’den daha kötü bir performans gösteren tek para biriminin Arjantin Pesosu olduğu hatırlatıldı. IIF Şef Ekonomisti Robin Brooks, Türkiye’nin kredi büyümesindeki ani artışın iki yıl önce hükümetin küçük ve orta ölçekli işyerlerine yönelik krediler için garanti vermesiyle ateşlendiğine dikkat çekti. Bu, ülkenin mevcut bütçe açığını sürdürülemez seviyelere taşıdı ve kurun çökmesinin ardından 2018’deki sıkışmayı tetiklediğini belirterek, “Altta yatan gerçek şu ki, küresel sermaye piyasaları daha dengesiz (volatil) ve krediye bağımlı büyümeyi fonlama konusunda daha isteksiz. Biz, son dönemdeki kredi büyümesinin liradaki oynaklığın artmasıyla aynı zamana gelmesinin arkasındaki sebebin de bu olduğunu düşünüyoruz.” dedi

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