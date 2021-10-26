Türkiye yenilenebilir enerji üretiminde rekor kırdı

Türkiye'nin rüzgar enerjisinden sağladığı elektrik 174 bin 542 megavatsaatle yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 20,2 oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerinden derlenen bilgilere göre, 25 Ekim Pazartesi günü Türkiye'de toplamda 864 bin 141 megavatsaat elektrik üretildi.

Bu üretimin yüzde 32,6'sını doğal gaz santralleri oluştururken, ikinci sırada yüzde 20,2 ile rüzgar enerjisi santralleri yer aldı.

Böylece Türkiye'de rüzgar enerjisinden üretilen elektrik 174 bin 542 megavatsaat ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu rekor ile Türkiye, enerji ihtiyacının yüzde 19,73'ünü yenilenebilir enerjilerden karşılayan Avrupa Birliği'ni geride bıraktı.

AB'nin istatistik kurumu Eurostat tarafından paylaşılan bilgilere göre en fazla yenilenebilir enerji kullanan ülke yüzde 78,19 ile İzlanda oldu. Bu ada ülkesini İskandinav ülkeleri takip etti. Norveç yenilenebilir enerji ile ihtiyacının yüzde 74,62'sini, İsveç yüzde 56,39'unu, Finlandiya ise yüzde 43,08'ini karşıladı.

Diğer yandan en az yenilenebilir enerji kullanan ülkeler sırasıyla Lüksemburg (yüzde 7,047), Malta (yüzde 8,48), Hollanda (yüzde 8,76) ve Belçika (yüzde 9,92) oldu.

Türkiye elektrik üretimindeki son performansıyla Almanya, Yunanistan, İspanya, Fransa, İtalya ve İngiltere gibi ülkeleri geride bıraktı.