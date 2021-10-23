Ekonomist Murat Kubilay, Türkiye’nin üç kanaldan yoksullaşacağına dikkat çekti.

Merkez Bankası’nın beklenmedik faiz kararı sonrası Türk Lirası, dolar karşısında tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Buna göre Merkez Bankası faizi 200 baz puan indirerek, yüzde 18’den yüzde 16’ya çekti. Kararın ardından döviz kurlarında yeni rekorlar kırıldı. T24’ün haberine göre, Merkez Bankası’nın faiz kararını, doların yükselişini ve bu yükselişin vatandaşı nasıl etkileyeceğini yorumlayan ekonomist Murat Kubilay, Türkiye’nin ekonomik açıdan 90’lara geri döndüğünü söyledi. Dolardaki yükseliş, Merkez Bankası’nın kararı ve Türkiye’nin ekonomi gündemini Barış Soydan’a yorumlayan Kubilay, dolardaki artışın ardından vatandaşın daha da yoksullaşacağını dile getirdi.

İşte o üç kanal

Kubilay, “Üç kanaldan yoksullaşacağız. İlk kanal ithalata bağlı ürünlerde zam gelecek, döviz borcu olanlar bir gecede daha da fakirleştiler bunlar yatırım yapmak zorlanacak ve bu durumda istihdam da sağlayamayacak dolasıyla ikinci basamak işsizlik üzerinden gelecek, son kısım ise; merkezî hükümetin borcunun yüzde 58’i döviz cinsi. Bu da oturduğumuz yerde hazinemizin de devletimizin de fakirleştiğini gösteriyor. Bu da sosyal devlet desteklerini azaltacak. Özetle hem devlet hem özel sektör hem de bireyler fakirleşecek” dedi. (Haber Merkezi)