Üç sendikadan asgari ücret için ortak duruş

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, görüşmeleri süren asgari ücret ile ilgili ortak tavır alma konusunda anlaştı.

Dünya'dan Mehmet Kaya'nın haberine göre, Türk-İş'in başlattığı inisiyatif ile 2020'de uygulanacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik üç işçi konfederasyonu ortak tavır alıyor.

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in temsilcileri yarın ortak açıklama yapacak.

Açıklamada, asgari ücretin ve işçi haklarının korunmasına yönelik işçi kesimi ortak bir tavır belirlemiş olacak. Açıklamada 2020 için bir ücret talebi olması da bekleniyor.

Türk-İş'ten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"2020 Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını değerlendirmek üzere, üç işçi konfederasyonu (Türk-İş, Hak-İş, DİSK) temsilcileri, yarın saat 11.15'te Türk-İş Genel Merkezi'nde ortak basın açıklaması gerçekleştirecektir."