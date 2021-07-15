Ucuz Türk Lirası, Arap turistleri cezbediyor

Karantinasız seyahat ve oldukça ucuzlamış olan Türk lirası ilgilerini çeken Arap turistler, Türkiye’de Avrupalıların bıraktığı boşluğun önemli bir kısmını doldurmaya başladı.

euronews’in haberine göre, Türkiye’nin turizm endüstrisinin toparlanması noktasında ciddî bir rol oynamaya başlayan Araplardan biri de İstanbul’da ailesiyle birlikte tatil yapan 48 yaşındaki Ürdünlü Ömer Zahra. Ürdünlü Zahra, başarısız bir Covid-19 testinin karantinaya yol açacağı Körfez destinasyonlarından veya ülkesine karşı seyahat yasağı uygulayan Avrupa Birliği’nden ziyade Türkiye’nin daha iyi bir seçim olduğunu söylüyor: “Avrupa’ya gitmek zorunda değilsiniz. Çok pahalı ve hâlâ bazı kısıtlamaları var”. Türkiye’nin turizm sektörü, ekonominin yüzde 12’sini oluşturuyor ve var olan büyük ticari açığı dengelemek için önemli bir dış gelir kaynağını teşkil ediyor.

Türk Lirası’nın değer kaybı cazip hale getirdi

Karantinasız seyahat ve son üç yılda dolar karşısında yüzde 50’den fazla değer kaybeden Türk Lirası Orta Doğu’dan gelen turist talebini önemli ölçüde arttırmış durumda. Ağırlıklı olarak Körfez ve Orta Doğu pazarlarında uzmanlaşan Karnak Travel’ın başkanı Serdar Ali Abet, “Ürdün’den büyük bir talep ve yüksek bütçeli rezervasyonlar görüyoruz. Şimdilik bölgedeki en büyük pazarımız Türkiye olarak görünüyor” dedi.