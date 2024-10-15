Üreticiler: Çiftçilik bitti

Adana’nın Kozan ilçesinde mandalina üreticisi Lütfi Öztürk, ‘’geçen yıl zarar ettiği için bahçeye küstüğünü, bahçenin de kendisine küstüğünü’’ ifade ederek, “Eski dönemlerde biz gübrelerimizin yarısını devlet ödüyordu, bir takım destekler vardı. O bahsedilen destekler çok zayıf. Mazot gübre desteği deniyor, benim 60 dönüm yere bana verdikleri 5-6 bin lira. Onun da birazını ziraat odasına artı verince kalan ile ben bir depo, bir defa süremem burayı. Çiftçilik bitti. Devletin sahip çıkması lazım, üretilmezse vatandaş ne yiyecek?” diye sordu.

Aydın’da pamuk üreticileri ürünlerinin düşük fiyata satılmasından dert yandı. Nazilli Ziraat Odası Meclis Başkanı Mesut Yörükoğlu, pamuk üretimine ilişkin, “3 senedir aynı fiyata satılmasına rağmen biz 3 senedir ısrarla pamuk ekmeye devam ediyoruz. Herhalde bu seneden sonra bir daha pamuğa dönüp bakmayacağız. “Tarımcının sesine kulak versinler, derdine çare bulsunlar. Eğer olmazsa Tarım çökerse, Türkiye çöker” dedi. Adana/Aydın - Anka

Okunma Sayısı: 120

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.