"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 EKİM 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Üreticiler: Çiftçilik bitti

15 Ekim 2024, Salı 23:50
Adana’nın Kozan ilçesinde mandalina üreticisi Lütfi Öztürk, ‘’geçen yıl zarar ettiği için bahçeye küstüğünü, bahçenin de kendisine küstüğünü’’ ifade ederek, “Eski dönemlerde biz gübrelerimizin yarısını devlet ödüyordu, bir takım destekler vardı. O bahsedilen destekler çok zayıf. Mazot gübre desteği deniyor, benim 60 dönüm yere bana verdikleri 5-6 bin lira. Onun da birazını ziraat odasına artı verince kalan ile ben bir depo, bir defa süremem burayı. Çiftçilik bitti. Devletin sahip çıkması lazım, üretilmezse vatandaş ne yiyecek?” diye sordu.

Aydın’da pamuk üreticileri ürünlerinin düşük fiyata satılmasından dert yandı. Nazilli Ziraat Odası Meclis Başkanı Mesut Yörükoğlu, pamuk üretimine ilişkin, “3 senedir aynı fiyata satılmasına rağmen biz 3 senedir ısrarla pamuk ekmeye devam ediyoruz. Herhalde bu seneden sonra bir daha pamuğa dönüp bakmayacağız. “Tarımcının sesine kulak versinler, derdine çare bulsunlar. Eğer olmazsa Tarım çökerse, Türkiye çöker” dedi.

Adana/Aydın - Anka

 

Okunma Sayısı: 120
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tercih bile yapmadılar

    En çok hastalar mağdur olacak

    ‘Oligark’lara polis tahsis edildi mi?

    Bu görüntüler dünyayı derinden sarsmalı

    Bir kilo zeytinin maliyeti 34,2 lira

    Tasarruf israftan yapılır

    Çin, Mars atmosferinde şarj edilebilen batarya geliştirdi

    Rüyalar arasında haberleşmek gerçek oldu

    New York Times: İsrail, Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor

    Zelenskiy: 'Zafer Planı'nı bu hafta sunacağız

    Depremde yıkılan Ezgi Apartmanı'na ilişkin 7 belediye personeline dava açıldı

    Netanyahu, UNIFIL'i de tehdit etti

    İsrail'in son vahşeti

    'Geçerse mahkemeye gideriz'

    Hane başına 3724 lira

    Ailede en doğru tutum “demokratik tutum”

    Türkiye’de elektronik atık tehdidi büyüyor

    İsrail, Gazze’de 9 günde 300 kişiyi daha katletti

    40 binin üstünde İsrailli ülkeyi terk etti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu gidiş nereye?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasetin vesayeti-2
    Ahmet BATTAL

    Yorgan gitti, ya kavga?
    Ali FERŞADOĞLU

    Risale-i Nur nasıl bir inkılâb istiyor?
    Süleyman KÖSMENE

    Çamurdan yarattığına mı secde edeyim?
    Cevher İLHAN

    İsrail’le “gizli ticaret” skandalı
    Faruk ÇAKIR

    Dehşete şahit olanlar
    Muhammet ÖRTLEK

    Tunus’ta seçmensiz seçim senaryosu
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Çöldeki cennet bahçeleri: Risale-i Nur okuma programları (3)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.