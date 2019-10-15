Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Ayşegül Selışık, Elazığ’da katıldığı sempozyumun ardından yaptığı açıklamada, FAO verilerine göre dünya genelinde her yıl ortalama 750 milyar dolar değerindeki gıdanın israf olduğunu belirtti.

Öte yandan 820 milyon kişinin açlıkla mücadele ederken, hemen hemen aynı sayıda insanın ise obeziteyle mücadele ettiğini aktaran Selışık, bunun endişe verici olduğunu kaydetti. Gıda israfının tarladan başladığını vurgulayan Selışık, hasat yöntemleri, uygun olmayan saklama koşulları, aşırı tüketim ile tüketicinin gıdaya gereken değeri vermemesinin en büyük neden olduğunu dile getirdi. Selışık, dünyada açlıkla mücadele eden 820 milyon kişinin büyük bölümünün Afrika ülkelerinde yaşadığına işaret ederek, şöyle konuştu: “Orada su kaynaklarının yetersizliği ve iklim şartları gibi nedenlerden yeteri gıda üretimi yapılamıyor. Ama gelişmiş ülkelerde de aşırı bir gıda israfı var. Dünyada üretilen gıdanın üçte biri israf oluyor, yine israf olan gıdanın dörtte biri ile 820 milyon aç insanı doyurabilirsiniz. Üretilen gıdanın yüzde 20’si tarlada, yüzde 40’ı da sofrada israf ediliyor. Bunda çelişki var. Bir taraftan insanlar açlıkla mücadele ediyor, diğer taraftan da bizler üretilen değerli gıdayı israf ediyoruz. Tüm ülkelerin birlikte mücadele etmesi gerekiyor.” AA

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