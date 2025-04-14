'Ürünler dondu, çiftçi zararda' - 'Tarihimizin en büyük zirai don olaylarından birini yaşadık'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarihin en büyük zirai don olaylarından birinin yaşandığını belirtti.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Mart ve nisan aylarında, ama özellikle son 3 günlük dönemde (10-11-12 Nisan) hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler sonucu don, kar yağışı, dolu olaylarıyla karşı karşıya kaldık. Yer yer sıcaklığın eksi 15 dereceye düştüğü son 3 günde, bazı bölgelerde son 30 yılın en düşük sıcaklık değerleri kaydedildi. Bu olumsuz hava koşulları sonucu, maalesef 2014’te yaşanan büyük ziraî don olayından sonra tarihimizin en büyük ziraî don olaylarından birini yaşadık” ifadelerini kullandı.

Çiftçilerimize büyük geçmiş olsun

“Tüm üreticilerimize, çiftçilerimize büyük geçmiş olsun” diyen Bakan Yumaklı, “Bütün ekiplerimiz tespit çalışmalarını sürdürüyor. Don ve doludan etkilenen üreticilerimiz; Tarım ve Orman il/ilçe müdürlüklerimize, sigortalı üreticilerimiz de ALO TARSİM 172 ihbar hattına ve acentelerine hasar ihbarında bulunabilirler. Tekrar üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim memleketimizi her türlü afetten korusun” dedi.

Haber Merkezi

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Ziraî dona karşı sisleme yöntemi

Düzce’de fındık ve meyve yetiştiricileri, ziraî don riskine karşı ürünlerinin zarar görmesini engellemek için sisleme yöntemiyle önlem alıyor. Şehir genelinde fındık başta olmak üzere tropikal meyve yetiştiricileri, gece saatleri ve sabaha karşı tarla ve bahçelerinde sisleme makinesi kullanıp ve saman yakarak ürünlerin üzerine ayazın çökmesini engellemeye çalışıyor. Sisleme Sistemi, kısa zaman içerisinde ortam serinletmesi için kullanılan ve serada bulunan bitkinin ihtiyacı olan nemin sağlanması amacıyla kullanılan sistemdir. Sisleme yöntemi, havanın nemlendirilmesi ile toprak sulaması arasında bir tekniktir.

Düzce - aa