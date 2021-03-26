Uygur lidere HES’li engelleme

Türkiye’ye gelen Çinli bakanı protesto etmeye hazırlayan Uygur lider “temaslı” olduğu gerekçesiyle evinden çıkarılmadı.

Evinde tecrit altında olduğunu söyleyen Seyit Tümtürk herhangi bir hastayla temaslı olmadığını savundu. Independent Türkçe’nin haberine göre, Tümtürk, Türkiye’ye gelen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’yi protesto etmek amacıyla Kayseri’den Ankara’ya gitmeye hazırlanıyordu. Yola çıkacağı akşam evine polis memurlarının geldiğini söyleyen Tümtürk, polislerin kendisine bir Kovid-19 hastasıyla temaslı olduğunu söylediğini aktararak evden çıkmasına izin verilmediğini belirtti. Tümtürk, ‘’Ne hastayım ne de herhangi bir hastayla temasım var. Evden çıkmamam için böyle yapıldı. Evde tecrit altındayım’’ dedi.

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