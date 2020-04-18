Varlık fonu denetlenemedi

Türkiye Varlık Fonu’nun denetim raporlarının beş ay gecikmeli olarak 13 Mart günü TBMM’ye sunulduğu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan’ın milletvekillerine raporun geldiğini duyurmadığı ortaya çıktı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, fonun 2018 yılı denetimlerinin yapılması için raporların Ekim ayında sunulması gerektiğini belirterek, gecikme nedeniyle denetimin yapılamadığını bildirdi. Denetim raporlarının 13 Mart 2020’de beş ay gecikmeli olarak TBMM Başkanlığı’na oradan da Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı’na gönderildiğini bildiren Özel, “Neredeyse bütün varlıklarımızın parçası haline getirildiği bir şirketten bahsediyoruz. Bu şirketin denetiminin şeffaf ve tüm yurttaşlarımızın erişebileceği bir müzakereyle yapılabiliyor olması çok önemlidir. Kendisini şirketin ve yürütmenin başı için siper eden bir yasama organı görüntüsünü kabullenmemiz mümkün değildir. Bu denetimin bir an önce yapılması gerekiyor” dedi.

T24’ün haberine göre, Özel, kanunen Türkiye Varlık Fonu’nun 2018 denetiminin 2019 Ekim ayında yapılması gerektiğini ancak denetim raporlarının, şirketin içinde bulunduğu konsolidasyon süreci bahane edilerek TBMM Başkanlığı’na sunulmadığını hatırlattı.