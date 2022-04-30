Vatandaş iktidar partisi AKP'ye seslendi: BİZİ OY TORBASI SANMAYIN

ZOR ZAMANLAR GEÇİREN, SİFTAH EDEMEDEN EVİNE DÖNEN ESNAF İKTİDARA SORDU: BİZ SİZİN İÇİN OY TORBASI MIYIZ?

BEN YAŞAMAK ZORUNDAYIM

Sivas’ın İmranlı ilçesinde terzilik yapan esnaf yaşanan zorlukları anlatarak, “Gelen AK Partililere şunu söylüyorum; bizi oy torbası sanmayın yeter. Biz oy torbası mıyız? Şu oldu, bu oldu; beni ilgilendirmez. Ben, yaşamak zorundayım” diye konuştu.

VATANDAŞ ALIŞVERİŞTEN KORKUYOR

ESNAF, “Adamın ekmeğini, kazancını dinlemezsen, sen bilirsin. Zaten kışın kimse yok bu bölgede, bayram öncesi de iş yok artık. Vatandaş alışveriş yapmaya korkuyor. Halkın sesini dinlemezsen halk da seni duymaz” diyerek derdini dile getirdi.

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Bizi oy torbası sanmayın

Sivaslı bir terzi, “Gelen AK Partililere şunu söylüyorum; bizi oy torbası sanmayın yeter. Biz oy torbası mıyız?” dedi.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu İmranlı’da esnafın sorunlarını dinledi.

Karasu’nun ziyaret ettiği bir terzi, şöyle konuştu:

“Gelen AK Partililere şunu söylüyorum; bizi oy torbası sanmayın yeter. Biz oy torbası mıyız? Şu oldu, bu oldu; beni ilgilendirmez. Ben, yaşamak zorundayım; A partisi, B partisi anlamam. Şu an buranın sorumlusu kimse benim sesime kulak verin. Sesime kulak vermezseniz sesiniz ta Kızıldağ’ın başından duyulur. Adamın ekmeğini, kazancını dinlemezsen, sen bilirsin.”

Vatandaş alışveriş yapmaya korkuyor

“Zaten kışın kimse yok bu bölgede, bayram öncesi de iş yok artık” diyen terzi şu şekilde devam etti:

“Vatandaş alışveriş yapmaya korkuyor. Durum bu işte. Halkın sesini dinlemezsen halk da seni duymaz. Bütün çevreme şunu söylüyorum; ‘senin partin, benim partim’ diye bir şey yok. Eğer bir parti iş yapmıyorsa konuşacaksın.”

Sivas - Anka