Vatandaşın konut hayali kalmadı

Bahaş Holding CEO’su Abdüssamet Bahadır, İnşaat malzeme fiyatlarının konut fiyatlarını belirleyen en önemli unsur olduğunu hatırlatırken, bu şartlar altında alım gücü düşen vatandaşın konut alma imkânının ortadan kalktığına dikkat çekti.

Konut fiyatlarının, inşaat maliyetleriyle kıyaslandığında yüksek olmadığını da vurgulayan Bahadır “Konut fiyatları maliyetlerle aynı oranda yükselmiyor. Mevcut maliyetlere bakıldığında konut fiyatlarının daha yüksek olması gerekir, maliyetler dolar ve enflasyona oranla iki katından fazla artmış durumda” dedi. İnşaat girdi maliyetlerindeki fahiş yükseliş devam ederken, sektördeki dengesizliklerden yakınan konut üreticileri de çareyi endişelerini dile getirmekte buluyor. Mevcut maliyetlere bakıldığında konut fiyatlarının daha yüksek olması gerektiğine dikkat çeken Bahadır, maliyetlerin dolar ve enflasyona oranla iki kattan fazla arttığını belirtti.

MÜTEAHHİT SATTIĞINI YERİNE KOYAMIYOR

İnşaat malzeme fiyatlarının konut fiyatlarını belirleyen en önemli unsur olduğunu hatırlatan Abdüssamet Bahadır, bu şartlar altında alım gücü düşen vatandaşın konut alma imkânının ortadan kalktığına dikkat çekti. Bahadır “Bu yıl inşaat yapmaya kalkan müteahhidin bildiği tüm hesaplar şaşıyor, karşılaştığı rakamlar hesaplarını alt üst ediyor. Bu durum en çok da orta ve alt kategoride bina inşa eden konut üreticisini de etkiliyor. Ancak tüm bunlara rağmen konutlara baktığımızda fiyat artışları, maliyetlerin artışına kıyasla hiç artmamış gibi duruyor. Müteahhit sattığını yerine koyamıyor” dedi.

Yalova - Recep Bozdağ