Vergi, harç ve cezalara tarihî zam geliyor

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, gelecek üç ayda üretici enflasyonu sıfır bile olsa 2023 vergi ve ceza artışlarına esas teşkil edecek 2022 yılı yeniden değerleme oranının yüzde 117,33 olacağı uyarısında bulundu.

TÜİK verilerine göre, üretici fiyat endeksi (ÜFE) temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 144,61, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 97,30 artarken, ÜFE’ye endeksli vergi, harç ve cezalara da yeni yılda tarihi zam gelebilir.

artıgercek’in haberine göre, vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl’ün hesaplamasına göre, önümüzdeki üç ayda üretici enflasyonu “sıfır” bile olsa 2023 vergi ve ceza artışlarına esas teşkil edecek 2022 yılı yeniden değerleme oranı (YDO) yüzde 117,33 olacak. Bingöl, “Yeniden değerleme oranında tarihi rekor geliyor. Önlem alınmazsa vergi ve cezalar can yakacak” ikazında bulundu.

Haber Merkezi