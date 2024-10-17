‘Vergi yüzsüzü’ firmalar açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlete 5 milyon lira ve üzerinde borcu ve cezası olan kuruluşların listesini açıkladı. Listede yer alan mükelleflerin bilgileri illerin vergi dairelerinde ilan edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, daha önce yaptığı açıklamada vergi borcu bulunan mükelleflerin kamuoyuna duyurulacağını belirtmişti. Bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi borçluları listesine giren 57 firma ve şahsın isimlerini ilk kez yayımladı. Vergi borçlularının isimleri il ve ilçe vergi dairelerinde askıya çıkarıldı. Haber Merkezi

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