"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EKİM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Vergide hedef yüzde 30 artış

21 Ekim 2019, Pazartesi 22:57
2019’da vergi gelirlerinde yaşanan düşüş, yeni vergilerle telafi edilecek.2020 bütçesinde, bu yıl 600 milyar TL seviyesinde gerçekleşecek vergi gelirlerinin 785 milyar TL’ye çıkmasI hedefleniyor.

Geçen hafta Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2020 yılı bütçesi Meclis’e gönderildi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal tarafındn kamuoyuna açıklanan bütçede, Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) öngörülen yüzde 5’lik büyümeye paralel olarak vergi gelirlerinde de büyük artış bekleniyor.

Toplamda 1 trilyon 96 milyar TL olarak hesaplanan 2020 bütçe hedeflerine göre, gelecek yıl gelir vergisinde yüzde 11,1, kurumlar vergisinde yüzde 15,5, özel tüketim vergisinde (ÖTV) yüzde 20,6, harçlarda yüzde 35,1 ve motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) yüzde 22,5 gelir artışı olması planlanıyor. Gelecek yıl savunma ve güvenlik harcamaları için bütçeden 141;1 milyar lira ayrılırken, Merkez Bankası’ndan Hazine’ye 45,3 milyar TL’lik para aktarımı öngörülüyor. 2020 sonu bütçe açığının ise 138,9 milyar TL’yi bulacağı hesaplanıyor.

Kriz, vergi gelirlerini vurdu

Hükümet 2019 yılında vergi gelirlerinden 757 milyar TL bekliyordu. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, son 9 ayda toplanan vergi miktarı yalnızca 485,3 milyar TL oldu. Yılsonuna kadar vergi gelirlerinin 600 milyar TL seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu da 2019 için vergi geliri hedefinin yüzde 20 gerisinde kalınacağına işaret ediyor.2020 için toplam vergi geliri hedefi ise 785 milyar TL ile rekor seviyeye çıkarıldı. Bu da, ekonomik kriz ve artan kamu harcamaları ile sıkışan hükümetin çareyi toplum üzerindeki vergi yükünü artırmakta bulduğu yorumlarına neden oluyor. Bütçe hedeflerini DW Türkçe’ye değerlendiren İstanbul Kültür Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Alçın’a göre, Saray 2020 yılı bütçesinde vergi gelirlerini artırmaya odaklanmış gözüküyor. Alçın, “Devletin 2020 yılı bütçesinde amacının gelir adaletini sağlamaktan ziyade, olabildiğince  fazla vergi geliri elde etmek olduğu görülüyor” diyor. 2019’da vergi gelirlerinin azalmasında ekonomik krizin etkili olduğunu dile getiren Prof. Alçın, “Toplam vergi gelirleri içerisinde yüzde 75’i bulan dolaylı yani tüketim vergileri ekonomideki durgunluk nedeni ile azaldı. Şirketler de bu dönemde yeni yatırım ve harcama yapmaktan kaçındı” diye konuşuyor.

Reel sektöre yeni kredi paketi

İşsizlikle mücadele odaklı, 10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük faizli ve vade avantajlı yeni bir kredi paketinin hazırlandığı öğrenildi. Dünya gazetesinde yer alan habere göre işsizlikle mücadelede kamu bankalarından yeni bir destek paketi hamlesi geliyor. Kamu bankaları yetkililerinden alınan bilgiye göre, kamu bankalarının hazırladığı paketle öncelikli bazı sektörlerde istihdamın artırılması amaçlanacak. Öncelikli sektörler tekstil, ayakkabı, turizm inşaat gibi emek yoğun sektörler olacak. İVME kredi paketi, daha çok yatırım ve stratejik öncelik ve yerelleşme amacını öncelemişti. Yeni hazırlanan paketin istihdamı öncelemesi, dolayısıyla ilave istihdam yaratmaya bağlı olarak bir model geliştirilmesi bekleniyor. Kredi paketi 10 ve daha fazla işçi çalıştıran iş yerlerine kullandırılacak. İnşaat sektöründe ise yarım kalmış ancak küçük bir destekle tamamlanabilecek inşaatlar da odağa alındı. Paketin, yakın zamanda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından duyurulacağı kaydedildi.

Okunma Sayısı: 139
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avustralya’da gazeteler sayfa kararttı

    Millete hakaret bağışlanamaz

    İmar barışından 23.5 milyar lira gelir

    Vergide hedef yüzde 30 artış

    Trump'tan Suriye sınırındaki gelişmelere ilişkin yeni açıklamalar

    Diktatör anıt mezardan taşınıyor

    Çocuğun kişiliği demokrasiyle gelişir

    Gözler Soçi’deki kritik zirveye çevrildi

    Rasulayn'daki terör izleri ortaya çıktı

    Sayın bakan bu işi düzeltin

    BİST Genel Müdürlüğü'ne Hakan Atilla getirildi

    "Bu bir ateşkes değildir''

    Şehitlerimizi dualarla ebediyete uğurladık

    Emine Bulut cinayeti davasında karar açıklandı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki il içi atamalar belli oldu

    '35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak'

    Şili'de ölü sayısı 8'e yükseldi

    Milyonerlere 8 ayda 30 bin kişi daha eklendi

    Mardin'de 1 asker şehit oldu

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Sıra Türkiye’nin bölünmesine gelmeden
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Ahirzaman Müceddidi: Bediüzzaman
    Mehmet KARA

    Büyük soru!
    Genel

    Üstü örtülü bir şantaja mı muhatabız?
    Genel

    Önce keyfi yasakları kaldırın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    İhvan dersleri ve Yeni Asya
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    İman-ı tahkikî kuvveti, fesadın önünü alıyor
    Süleyman KÖSMENE

    Sebepler, bilimler ve gerçekler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.