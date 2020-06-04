Ya işsiz kalacaklar, ya düşük maaş alacaklar

Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Ömer Faruk Başaran, “Dünyada ve Türkiye’de birçok insan işsiz kalacak. İşini muhafaza edenler ise daha düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalacaklar” dedi.

Koronavirüs sonrası normalleşmenin konuşulduğu günlerde virüs hayatımızdan yavaş yavaş çıksa da etkilerinin uzun bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Salgın, özellikle de ekonomide kapanması zor yaralar açtı. Örneğin ABD’de işsizlik yardımı başvuruları, 41 milyona ulaştı. Fransa’da işsizlik yardımı başvuruları, Nisan ayında yüzde 22, İngiltere’de ise yüzde 70 arttı. Ulaşım ve otomotiv sektöründe dünya devleri, salgının indirdiği ağır darbe sonrasında işten çıkarmalara hız veriyor. Renault, 15 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Havayolu firması Easyjet de 15 bin çalışanın üçte biriyle yollarını ayıracak.

1930’dan sonraki en büyük daralma

Koronavirüs salgınının küresel ekonomideki olumsuz yansımalarını değerlendiren Türkiye Patronlar Platformu (TPP) ve Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD) Genel Başkanı Ömer Faruk Başaran, “Koronavirüs salgınının başlattığı daralma, 1930 buhranından sonraki en büyük daralma olacak” dedi.

İşsiz kalacaklar

Başaran, bu yıl küresel ekonomide salgın sebebiyle yüzde 3 daralma beklendiğini belirterek, “Başta turizm ve ulaşım olmak üzere birçok sektörde küçülme yaşayacağız. Sosyal ve ekonomik düzen görülmedik şekilde bozulacak. Kişi başı gelirler, tüm ülkelerde düşecek” dedi. Gelişmekte olan ülkelerde ise resesyon yaşanmasının beklendiğine dikkat çeken Başaran, “Dünyada ve Türkiye’de birçok insan işsiz kalacak. İşini muhafaza edenler ise daha düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalacaklar. Tüm göstergeler, bu acı tablonun kaçınılmaz olduğunu ortaya koymaktadır” diye konuştu.

İstanbul - Reyhan Keser