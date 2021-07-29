Yabancıya satış 20 milyar dolara çıkacak

Dünyanın en güvenilir yatırım araçlarından biri olan gayrimenkulde, yabancıya konut satışında ilk sıralara yerleşen Türkiye, pandemi sonrasında da yabancıların markajında.

Yabancıya konut satışında ülkemize yıllık 6 milyar dolar getiri sağlandığını belirten Super Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Gökçiler, bu rakamın 2025’te 20 milyar dolara çıkacağını söyledi.

TÜİK verilerine göre 2019 yılında 45.483 adet, 2020 yılında 40 bin 812 adet, 2021 yılının ilk yarısında ise 20 bin 488 adet yabancıya gayrimenkul satışı yapıldı.

Yabancı gayrimenkul satışının ülkemizin cari açığına fayda sağlayan 6 milyar dolarlık bir getiri sağladığını söyleyen Super Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gökçiler, “2025 yılında Türkiye’de yabancı gayrimenkul satışından elde edilecek gelirin 20 milyar dolara çıkması bekleniyor. Bu sayıyı yakalamak için ilişkide olduğumuz ülkelerin sayısını arttırıyor olmamız gerek. Bu ülkelerle, hükümetler düzeyinde bir takım ticaret anlaşmalarının yapılması çok önemli. Güney Afrika, Çin ve Hindistan gibi ülkelerle şu an bir işbirliğimiz var, fakat işbirliğinin boyutu oldukça küçük. Buradaki işbirliklerini de sadece onlara konut satmak gibi görmemeliyiz. Dünyanın çeşitli ülkelerinden konut geliştiricilerini de Türkiye’ye çekiyor olmak lâzım, çünkü kendi markalarını gören diğer ülke insanları o markalardan alışveriş yapma konusunda daha istekli olabiliyorlar. Burada hem hükümete hem de konut geliştiricilerine iş düşüyor.’ dedi.

İstanbul - Seyhan Şentürk