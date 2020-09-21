Yayın sektörü zorda

Yeni tip koronavirüsü salgını (Covid-19) tüm dünyayı etkisi altına alarak, sosyal ve ekonomik hayatı durma noktasına getirdi.

Birçok sektör pandemiden fazlasıyla etkilenirken bazı yayınevleri evden çalışmaya başladı, dağıtım ağlarında çalışanlar ise tedbir alarak işe gidip gelmeye devam ederek, karantina döneminde artan online satışlara yetişmeye çalıştı. Birçok kitabevi ve sahaf dükkânlarını kapatmak zorunda kaldı. Her sektörde olduğu gibi yayın sektöründe de bir belirsizlik sürmeye devam ediyor. Kitabevlerinden kitap alan okur sayısında geçmiş yıllara oranla bir düşüş var. Gazete Duvar’ın haberine göre, Karantina döneminde Kitapyurdu, İdefix, D&R, Kidega gibi online satış sitelerinde ise aşırı yoğunluk oluşmuş; Kitapyurdu, kimi günler yoğunluk sebebi ile satışlarda kapasitenin artmasıyla sitesini geçici olarak kapatmıştı. Evde kalınan karantina döneminde yetişkinler için boyama kitapları, yemek kitapları ve çocuk kitapları satışlarında büyük artış yaşanmıştı. ‘Yeni normal’de ise yüz yüze eğitimler başlamayacak olsa da satışların büyük oranını çocuk kitapları oluşturuyor.