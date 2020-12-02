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2 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Yemeksepeti'nden restoranlara destek paketi

02 Aralık 2020, Çarşamba 14:39
Yemeksepeti, yeni kısıtlamalarla birlikte sadece paket servis ve "Gel-Al" siparişlerle müşterilerine hizmet verebilen restoranların bu zorlu dönemde finansal yüklerini hafifletebilmek hedefiyle 20 milyon TL'lik destek paketini duyurdu.

Yemeksepeti, yeni kısıtlamalarla birlikte sadece paket servis ve "Gel-Al" siparişlerle müşterilerine hizmet verebilen restoranların bu zorlu dönemde finansal yüklerini bir nebze olsun hafifletebilmek hedefiyle 20 milyon TL'lik "Birlikte Daha Güçlüyüz" destek paketini duyurdu.

Yemeksepeti açıklamasına göre, şirket, paket dahilinde, restoranlara ayda bir yaptığı ödemeleri sıklaştırarak 15 günde bir olacak şekilde güncelledi ve kısıtlama dönemi boyunca listeleme ücretini de kaldırdı.

Öte yandan, kullanıcıların siparişlerini Yemeksepeti üzerinden oluşturup yemeklerini restorandan kendilerinin teslim aldığı "Gel-Al" sipariş seçeneğini de bu dönemde sıfır komisyon ile devreye alan şirket, yeni uygulama ile restoranlara sıfır maliyetli bir gelir kalemi yaratmayı hedefliyor. Tüm bunlara ek olarak Yemeksepeti'ndeki Cüzdan uygulaması kullanılarak verilen siparişlerden de bu dönemde komisyon ücreti alınmayacak.

Sadece birlikte çalıştığı restoranlar için değil, tüm sektör için elini taşın altına koyan Yemeksepeti, sektör örgütlerinin geliştireceği projeleri de 2 milyon TL'lik bir fon ile destekleyecek. Yemeksepeti, daha önceki kısıtlama döneminde de uyguladığı programlar ve açıkladığı paketler ile tekil restoranların finansal olarak ayakta kalmalarına destek olmuştu.

"Bu zor dönemi birlikte atlatacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yemeksepeti Üst Yöneticisi (CEO) Nevzat Aydın, bireyler ve şirketler olarak zorlu bir dönemden geçtiklerini belirterek, özellikle masa müşterilerine kapılarını kapatmak zorunda kalan küçük esnafın, yani mahalle restoranlarının yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını ve her zaman olduğu gibi onların yanında olacaklarını aktardı.

Aydın, "Bu zor dönemde onların işlerini büyütebilmek için gereken tüm yatırımları zaten yapıyoruz. Bunun yanında ‘Birlikte Daha Güçlüyüz’ destek paketi ile biz de finansal anlamda elimizi taşın altına koyduk. Bu zor dönemi birlikte atlatacağız." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: Yemeksepeti, destek paketi, restoran
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