Yeni TMSF başkanı Karakaş

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanlığı’na Fatih Rüştü Karakaş, fon kurulu üyeliğine ise Yunus Öksüzömer atandı.

TMSF Başkanlığı’na Fatih Rüştü Karakaş, fon kurulu üyeliğine ise Yunus Öksüzömer’in atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı bugünkü Resmî Gazete’de yayımlandı. 1968 yılında Rize’de dünyaya gelen Fatin Rüştü Karakaş, Marmara Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu oldu. İstanbul Üniversitesi’nden Para ve Banka yüksek lisans derecesi alan Karakaş, 1992 yılında Teftiş Kurulu’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladığı Şekerbank’ta 2013 yılı Ocak ayına kadar çeşitli görevler üstlendi. Fatin Rüştü Karakaş, 2013 yılı ocak ayından Kasım ayına kadar Şekerbank TAŞ Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı’nda Genel Sekreter olarak görev yaptı ve Kasım 2013’te Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Bir süre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) Kurul Üyeliği yapan Fatin Rüştü Karakaş, 2019’da TMSF Kurul üyeliğine atanmıştı. İstanbul - anka

Okunma Sayısı: 124

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.