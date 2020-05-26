Yeni vergiler endişeyi arttırdı

Türkiye’de giderek artan bütçe açığı dolayısıyla hükümet, pek çok alanda vergileri yükseltiyor.

Ramazan Bayramı öncesinde binlerce ürünün ithalatına ek vergi getiren ekonomi yönetimi, bayramın ilk gününde ise vatandaşların döviz ve altın alımlarında alınan vergiyi 5 kat arttırdı. DW Türkçe’ye konuşan ekonomistlere göre hükümet, koronavirüs salgını sebebiyle oluşan kaynak açığını vatandaşlara yönelik yeni vergiler ile kapatmaya çalışıyor. Ancak atılan adımlar, uluslar arası yatırımcılarda ‘sermaye kontrolü’ endişelerini artırıyor. Vergi uzmanı Nedim Türkmen’e göre, hükümetin art arda yürürlüğe koyduğu vergilerin asıl amacı Türkiye’de dövize olan talebi sınırlamak. Binlerce ithal ürüne ek vergiler getirildiğini, ancak Türkiye ekonomisinin üretim yapmak için ara malı ithalat etmek zorunda olduğunu dile getiren Türkmen, döviz ve altına getirilen vergilerin ise halkın tasarruf alışkanlıklarını değiştirmeyi amaçladığını ifade ediyor. Ekonomist Dr. Cüneyt Akman ise, son dönemde Türkiye’nin hem cari açık hem de bütçe açığı vererek ‘ikiz açık’ sorunu yaşamaya başladığına dikkat çekerek “Bu yıl cari açığı dengelemek için turizm gelirlerinin de olmayacağını düşünürsek, ekonomide en riskli ülkelerden biri haline geliyoruz” diyor.

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