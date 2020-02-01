Yeni vergiler yolda

AKP’nin hazırlıklarını sürdürdüğü yerel yönetim taslağında, belediyelerin gelirlerinin arttırılması için “Yol ve Trafik Payı” adı altında aracı olanlara yeni bir vergi getirilmesi öngörülüyor.

Cumhuriyet’in haberine yurttaşlardan Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin yüzde 10’u kadar “Yol ve Trafik Payı” alınacak. Bu pay, MTV ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca tahsil edilecek. Cumhurbaşkanı, bu oranı yüzde 1’e kadar indirmeye ve iki katına kadar çıkarmaya yetkili olacak. Çevre vergisinin de arttırılmasının hedeflendiği taslakta, eski büyükşehir ve il belediye başkanlarına yeşil pasaport verilmesi, belediyelerin ücretsiz toplutaşıma uygulamasını mesai saatlerine göre düzenlemesi, büyükşehir belediyesi genel sekreteri ve yardımcılarının atanmasına yeni kriterler getirilmesi öngörülüyor. Tasarıya göre, 65 yaş üzeri yurttaşların toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmasına mesai saati başlangıç ve bitişiyle sınırlı olmak üzere saat düzenlemesi yapılabilecek.

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