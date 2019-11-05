Yeni yılda vergi, harç ve cezalar zamlanacak

TÜİK'in resmî verilerine göre yıl başında motorlu taşıtlar vergisi, harçlar, trafik cezaları yüzde 22.58 zamlanacak.

Yeni yılda memur maaşlarına yüzde 4, emekli aylıklarına yüzde 6.6 civarında zam gelecek. Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre, tüketici fiyatlarının Ekim ayında yüzde 8.55'e düştüğünü açıklayan TÜİK'in üretici fiyatları yıl başında iğneden ipliğe her şeye yüzde 22.58 zam geleceğini bildirdi. TÜİK verilerine göre, önümüzdeki yıl kamu mal ve hizmetleriyle vergi ve harçlarına yüzde 22.58 oranında yeniden değerleme zammı uygulanacak.Buna göre 2020 yıl başından itibaren vergi, harç ve trafik cezaları yüzde 22.58 zamlanacak. Emlak vergileri yüzde 11.29 artacak.Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 235 liradan 288 liraya çıkacak. En ucuz otomobilin Motorlu Taşıtlar Vergisi 861 liradan bin 55 liraya çıkacak. Yüzde 22.58 zammın yapılacağı yıl başında memur maaşlarına yüzde 4, emekli aylıklarına yüzde 6.6 civarında zam gelecek. Yeni zamlarla birlikte yıl başından itibaren yurt dışından telefon getirenler 1500 lira yerine 1838 lira harç ödemek zorunda kalacak.

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