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13 ARALIK 2019 CUMA - YIL: 50

Yerli malı tercih edilsin

13 Aralık 2019, Cuma 18:53
Türkiye’nin tarımda her açıdan kendine yeter ülke haline gelmesi gerektiğini söyleyen Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, “Üretim açığımız olan alanlarda yerli üretim artırılmalı, yerli malı kullanılmalıdır. Yabancı ürünleri tercih ettiğimizde kendi çiftçimiz yerine ithalat yaptığımız ülkenin çiftçisine kazandırıyoruz. Bu konuda toplumsal bilincimizi artırmamız gerekiyor” dedi.

Bayraktar, Türkiye’nin tarımda her açıdan kendine yeter ülke haline gelmesi ve üretim açığı olan alanlarda yerli üretimin artırılması için yerli malı kullanılması gerektiğini söyledi. Bayraktar, “İthal ürün özentisinden vazgeçmeli, milli değerlerimizin kıymetini bilmeliyiz” dedi. Bayraktar, “Türkiye, hemen her ürünü üretebilen bir ülkedir. Kahve gibi kakao gibi ekolojik olarak üretemediğimiz bazı ürünlerin ithal edilmesi olağandır ancak Türkiye şartlarında üretebileceğimiz ürünlerin ithalatından kaçınmalıyız. Tarımsal potansiyeli bu seviyede olan bir ülkenin tarım ve gıda ithalatı için bu kadar para harcamaması gerekir” dedi.

Recep Gören -Ankara 

Etiketler: şemsi bayraktar, tzob
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