Yıl bitmeden 2 yıllık zamlar eridi

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, kamu çalışanlarına ve emeklilerine 6. Dönem Sözde Toplu Sözleşme görüşmelerinde 2022’de % 5+7, 2023’de ise % 8+6 ve enflasyon farkı verildiğini, ancak yıl bitmeden 2 yıllık zamların çoktan eridiğini belirterek, “Kamu emekçilerini enflasyona karşı ezdirenler göstermelik zamlarla sonuç alamayacaktır” dedi.

AKP iktidarının kamu emekçilerinin yıllardır giderilmeyen sorunlarını eksik ve bildik anlayışıyla gündemine almaya başladığını, ancak ülkemizdeki, ekonomik verilerin her geçen gün daha da kötüye gittiğini, enflasyonun hızla arttığını ve ekonomik krizin derinleştiğini ifade eden Mehmet Balık, “Kamu emekçilerini toplu sözleşmelerde yüzdelik zam köleliğine mahkûm edenler bugün ki enflasyon karşısında çaresizlik içerisinde olduklarının farkındayız. Kasımda enflasyonu TÜİK’e göre % 3,51; Birleşik Kamu-İş Kamu-Ar’a göre % 8, ENAG’a göre ise % 9,91 arttı. TÜİK yıllık enflasyonu % 21,31 olarak açıkladı, Birleşik Kamu-İş Kamu-Ar %51, ENAG’a göre ise bu oran % 58,65’tir” diye konuştu.

Göstermelik zamlar

İktidarın kamu emekçilerinin desteğini kaybettiğini dile getiren Balık, “İktidar çekinerek ve sessiz sedasız bir enflasyon karşısında kamu emekçilerinin gönlünü almaya çalışmaktadır. Türkiye’de kamu emekçilerinin ekonomik ve sosyal haklarındaki iyileştirmelerin belirlendiği tek yer toplu sözleşme masasıdır. Kamu emekçilerini enf- lasyona karşı ezdirenler göstermelik zamlarla sonuç alamayacaktır. Esas mesele bu yapılan zamlar ile mevcut siyasî iktidar, kamu kesiminin toplu sözleşmesini tek taraflı ortadan kaldırmıştır. Bir nevi ülkede ki gerçek enflasyonun hâlihazırda açıklanan verilere kendisinin de güvenmediğini göstermiştir” dedi.

Ankara - Adnan Solmaz