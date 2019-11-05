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5 KASIM 2019 SALI - YIL: 50

Yılda 400 milyar dolarlık gıda heba oluyor

05 Kasım 2019, Salı 19:21
Netlog Yurtiçi Nakliye ve Dağıtım Operasyonları Başkanı Uygar Uşar, "Tarladan sofraya ulaşırken gıdada yaşanan kaybın çözümü depolama ve lojistik altyapılarının geliştirilmesi, sıcaklık kontrollü lojistiğin yaygınlaştırılmasında yatıyor." diye konuştu.

Uygar Uşar, dünya nüfusundaki artışla birlikte, gıda güvenliğinin küresel anlamda en fazla tartışılan konu başlıkları arasına girdiğini kaydederek, 1900'lerin başında 1,5 milyar civarında olan nüfusun bugün 7 milyar seviyesini aştığını, bu rakamın 2050'de 10 milyara ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Dünyada açlık sınırının altında yaşayan insan sayısının 820 milyon olduğu düşünüldüğünde gıda güvenliği ve zayiatın öneminin daha çok arttığını vurgulayan Uşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FAO, kısa süre önce yaptığı açıklamada gıda kaybıyla ilgili çarpıcı verileri ortaya koydu. FAO'nun araştırmasına göre her yıl üretilen toplam gıdaların yüzde 14'ü üreticiden tüketiciye ulaşana kadar geçen süreçte heba oluyor. Rapora göre, en büyük kayıp Asya bölgesinde yaşanırken, onu Kuzey Amerika ve Avrupa, ardında da Afrika takip ediyor. En fazla ziyan olan ürün tiplerinde ise köklü ve yumru bitkiler ile sebze ve meyveler öne çıkıyor. BM verilerine göre dünyadaki toplam tarımsal üretim 2,8 trilyon doları aşıyor. Yüzde 14'lük bu oran 400 milyar dolarlık tarım ürününün tarladan sofraya ulaşana kadar çöp olduğunu gösteriyor. "

Uşar, raporda yer alan bilgilere göre, dünyada kişi başına düşen soğuk hava deposu büyüklüğünde birinci sırada yer alan ülkenin küresel tarım ticaretinin liderlerinden Hollanda olduğunu söyledi.

Hollanda'da bu rakamın kişi başı bir metreküpe yaklaştığını dile getiren Uşar, "Bu rakam Danimarka'da 0,6 metreküp, Yeni Zelanda'da ise 0,5 metreküp seviyesinde. Bu ülkeleri sırasıyla ABD, İngiltere ve Mauritius takip ederken, Türkiye yaklaşık 0,24 metreküple listenin orta sıralarında yer alıyor." diye konuştu.

Etiketler: gıda, israf
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